Это десятая часть серии Ys, которая вышла на Западе несколько месяцев назад.

Японский издатель Nihon Falcom анонсировал обновленную версию игры Ys X и сообщил о планах выпуска первой главы Trails in the Sky. Ys X: Proud Nordics, обновленной версии десятой части серии. В новой версии игры появятся новые возможности, новая локация и новый сюжетный контент, включая встречу с новым таинственным пользователем маны на острове Аланд. Также игроки смогут принять участие в гонках на мана-аттракционах и боях на арене. Анонсированная игра пока доступна только для Японии и будет выпущена в следующем году.

Кроме того, Nihon Falcom объявил о релизе Trails in the Sky 1st Chapter, который был анонсирован ранее для Nintendo Switch. Эта игра представляет собой ремейк первой части серии Trails, и ее выход ожидается в осенний период 2025 года на ПК и консолях. В первой главе игроки будут исследовать фантастический мир.