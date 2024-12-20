Обновление исправляет более 1800 проблем, включая проблемы с работой системы A-Life в автономном режиме.

На ПК и консолях Xbox вышло крупное обновление STALKER 2, которое включает улучшения производительности, оптимизацию, улучшенную систему жизни A-Life и другие изменения. Патч 1.1 имеет размер 110 ГБ и решает более 1800 проблем, включая множество проблем с системой A-Life, которая ранее не могла работать корректно в автономном режиме. При этом были также исправлены проблемы с искусственным интеллектом, а также сделаны балансные изменения, такие как увеличение вознаграждения за выполнение миссий и изменение урона от Пси-полей.

Помимо этого, патч 1.1 также внес улучшения в производительность и оптимизацию игры. В новой версии игры большие населенные участки карты должны работать лучше, и не должно быть проблем с производительностью в различных сценариях. Кроме того, игра должна лучше работать на всех картах серии RTX 3000 с функцией генерации кадров и с поддержкой FSR.