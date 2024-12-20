Компания Qualcomm утверждает, что их собственные ядра Oryon содержат менее 1% технологий ARM. В ходе юридической перепалки между Qualcomm и ARM было проведено разбирательство в федеральном суде США. Бывший руководитель Apple, которому был задан вопрос о количестве использованных технологий ARM в чипсетах Snapdragon X Elite, заявил, что это количество составляет менее 1%. Qualcomm заявляет, что разработка пользовательских ядер Oryon стала возможной только благодаря организации Nuvia, которая создавала решения без использования технологий ARM или с использованием их в очень малом количестве.
В ходе судебного процесса бывший инженер Apple, основатель Nuvia и один из ведущих разработчиков Oryon, Джерард Уильямс, подвергся давлению со стороны юристов Qualcomm и ARM. Адвокат ARM пытался доказать, что лицензионный контракт охватывает технологии, принадлежащие ARM, и что изменения, внесенные в данные технологии, были минимальными.