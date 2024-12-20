Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus стали первыми чипсетами Qualcomm, использующими ядра Oryon, которые, по заявлению компании, были полностью разработаны самостоятельно, не используя технологии других компаний.

Компания Qualcomm утверждает, что их собственные ядра Oryon содержат менее 1% технологий ARM. В ходе юридической перепалки между Qualcomm и ARM было проведено разбирательство в федеральном суде США. Бывший руководитель Apple, которому был задан вопрос о количестве использованных технологий ARM в чипсетах Snapdragon X Elite, заявил, что это количество составляет менее 1%. Qualcomm заявляет, что разработка пользовательских ядер Oryon стала возможной только благодаря организации Nuvia, которая создавала решения без использования технологий ARM или с использованием их в очень малом количестве.

В ходе судебного процесса бывший инженер Apple, основатель Nuvia и один из ведущих разработчиков Oryon, Джерард Уильямс, подвергся давлению со стороны юристов Qualcomm и ARM. Адвокат ARM пытался доказать, что лицензионный контракт охватывает технологии, принадлежащие ARM, и что изменения, внесенные в данные технологии, были минимальными.