iOS 18.3 уже доступна для разработчиков, компания также занялась разработкой следующих обновлений.

Apple уже начала работу над новыми обновлениями, включая iOS 19 и VisionOS 3, поскольку ссылка на VisionOS 3 была обнаружена в образце проекта компании. Компания также выпустила крупное обновление iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT для Siri и первую бета-версию iOS 18.3 для разработчиков. Однако аналитики полагают, что медленное распространение обновлений iOS 18 на iOS 18.4 приводит к задержкам в разработке iOS 19.

В своих последних проектах Apple также занялась разработкой visionOS 3 для Apple Vision Pro и ссылки на эту систему были обнаружены в новых образцах проектов. На мероприятии WWDC, запланированном на следующий год, ожидается анонс этих обновлений.

Медленное обновление операционной системы может быть связано с фокусом на разработке функций и усовершенствований для искусственного интеллекта и машинного обучения компании, известных как Apple Intelligence.