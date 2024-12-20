Компания Intel сообщила о состоянии производительности своего процессора Core Ultra 200S, который столкнулся с проблемами в играх.

Опубликованная информация от Intel предоставляет подробности о текущем состоянии производительности линейки процессоров Core Ultra 200S Arrow Lake-S. Компания определила пять различных причин, которые имели негативное влияние на игровую производительность этих процессоров, и сообщила, что большинство из них уже были устранены.

Однако, стоит отметить, что Intel не разглашает конкретные детали о проблемах и их исправлениях. Также, неизвестно, какие изменения были внесены в дизайн процессоров, чтобы улучшить их производительность. Компания заявила, что продолжает работать над исправлениями.