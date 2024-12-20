Этот процессор будет иметь то же значение TDP, что и модель Ryzen 9600X, но будет поставляться с кулером Wraith Stealth в комплекте.

AMD представит новый процессор Ryzen 5 9600 Non-X в конце января, который будет включать радиатор Wraith Stealth в комплекте. Этот процессор будет иметь такое же TDP как и Ryzen 9600X. Он станет первым настольным процессором Zen 5 после первой партии процессоров этой серии, которые были выпущены несколько месяцев назад и представлены всего четырьмя моделями.

По информации от утечек, которые в прошлом были довольно точными, можно предположить, что Ryzen 5 9600 будет поставляться на рынок в конце января 2025 года.

Новый процессор Ryzen 5 9600 будет иметь более низкие тактовые частоты по сравнению с Ryzen 5 9600X. Подтверждена только модель Ryzen 5 9600, а о других версиях пока не сообщается.