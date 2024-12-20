Игра представляет собой масштабное дино-приключение, включающее в себя как ARK: Survival Evolved, так и пакеты расширений Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Parts 1 и 2, а также карту Ragnarok.

Сегодня официально вышла мобильная игра {082}ARK Ultimate Mobile Edition на платформах iOS и Google Play. Игра разработана в партнерстве между Grove Street Games, издателем Snail Games, и студией Wildcard. ARK: Ultimate Mobile Edition является новой бесплатной адаптацией игры ARK, которая предлагает масштабное дино-приключение для мобильных платформ. В игре включены ARK: Survival Evolved и все пакеты расширения, включая Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Parts 1 и 2, а также популярная карта Ragnarok, созданная сообществом.

Кроме того, ARK: Ultimate Mobile Edition скоро будет доступна в мобильном маркетплейсе Epic Games Store. Для тех, кто сомневается, насколько качественна эта мобильная версия игры, представленный геймплейный трейлер демонстрирует ключевые особенности игры, аналогичные версиям для ПК и консолей.