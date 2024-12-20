Регистрация для участия в бета-тесте уже открыта и не ограничена географически.

Разработчик GRYPHLINE объявил о начале бета-тестирования Arknights: Endfield на ПК. Регистрация для участия в тестировании открыта для всех заинтересованных лиц, и она доступна для жителей всего мира. Для регистрации необходимо посетить официальный сайт игры и пройти небольшой опрос. Бета-тестирование запланировано на январь 2025 года, а пользователи смогут выбрать один из нескольких языков для озвучки и интерфейса.

Вместе с объявлением о бета-тестировании, GRYPHLINE также представила концепт-трейлер, демонстрирующий некоторые особенности геймплея Arknights: Endfield. В ролике показаны реальное время и стратегические элементы игры, которые ожидают игроков. Также разработчики представили 15-минутное видео с демонстрацией игрового процесса, которое позволяет взглянуть на разнообразие игровых механик и возможностей.



Arknights: Endfield - это 3D-ролевая игра, объединяющая в себе элементы стратегии и реального времени. Игроки будут управлять командой оперативников, специально обученных для выполнения опасных миссий. В ходе игры будут доступны различные оперативники с уникальными способностями, которые можно будет использовать в бою.



