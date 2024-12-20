В коробке будет пять предметов, включая карту NVIDIA GeForce 256 с автографом CEO компании Дженсена Хуанга и видеокарту RTX 4080 Super.

NVIDIA представила Diablo Mystery Box, которая содержит несколько предметов для победителей акции GeForce Greats.

Ранее анонсированные загадочные коробки вызвали любопытство у поклонников, и только сейчас стало известно, что они содержат.

Недавний твит от официального аккаунта @NVIDIAGeForce показал, что Diablo Mystery Box содержит пять различных предметов, включая коллекционные предметы из игры Diablo и первые видеокарты NVIDIA - GeForce 256, подписанные генеральным директором компании. Помимо этого, в Mystery Box найдутся такие предметы, как GeForce RTX 4080 Super с оформлением Diablo IV Collector's Edition, шахматный набор Diablo III, запечатанная копия Diablo II и задняя панель видеокарты, также украшенная символикой Diablo.

