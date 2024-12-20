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ddr22
Colorful выпустила комплект оперативной памяти DDR5 iGame с латентностью CL28 для AMD Ryzen 9000
Эти модули памяти обладают скоростью 6400 МТ/с, которая может достигать 8000 МТ/с при CL40.

Colorful представила новые комплекты оперативной памяти DDR5-6400 с низкой латентностью CL28, предназначенные для платформы AMD Ryzen 9000 Series. Новые модули памяти обладают высокой производительностью и могут достигать скорости до 8000 МТ/с при CL40.
Особенностью памяти DDR5 iGame от Colorful является ее низкая задержка, благодаря чему будет достигнута еще большая производительность. Компания уже выпустила память DDR5, специализированную для платформ AMD, с высокой скоростью работы до 10 000 МТ/с и низкими таймингами задержки. Однако новые модули DDR5 iGame будут предлагать совместимость с AMD EXPO и еще более выдающиеся тайминги задержки.
Комплекты памяти DDR5 iGame будут доступны в различных объемах и конфигурациях, начиная со скорости 6000 МТ/с. При ручном разгоне с включенным AMD EXPO возможно повышение скорости на 400 МТ/с при той же задержке.
Важно отметить, что достижение скоростей выше 6000 МТ/с на платформах AM5 с DDR5-памятью является отличным результатом и может быть доступно только при определенных условиях и настройках. .

#colorful
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