Эти модули памяти обладают скоростью 6400 МТ/с, которая может достигать 8000 МТ/с при CL40.

Colorful представила новые комплекты оперативной памяти DDR5-6400 с низкой латентностью CL28, предназначенные для платформы AMD Ryzen 9000 Series. Новые модули памяти обладают высокой производительностью и могут достигать скорости до 8000 МТ/с при CL40.

Особенностью памяти DDR5 iGame от Colorful является ее низкая задержка, благодаря чему будет достигнута еще большая производительность. Компания уже выпустила память DDR5, специализированную для платформ AMD, с высокой скоростью работы до 10 000 МТ/с и низкими таймингами задержки. Однако новые модули DDR5 iGame будут предлагать совместимость с AMD EXPO и еще более выдающиеся тайминги задержки.

Комплекты памяти DDR5 iGame будут доступны в различных объемах и конфигурациях, начиная со скорости 6000 МТ/с. При ручном разгоне с включенным AMD EXPO возможно повышение скорости на 400 МТ/с при той же задержке.

Важно отметить, что достижение скоростей выше 6000 МТ/с на платформах AM5 с DDR5-памятью является отличным результатом и может быть доступно только при определенных условиях и настройках. .

