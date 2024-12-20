Устройство обладает высокой производительностью и доступной ценой.

NVIDIA представила Jetson Orin Nano Super - новый бюджетный набор разработчика, который призван обеспечить коммерческую разработку искусственного интеллекта (ИИ). Этот "мини-суперкомпьютер" предлагает высокую производительность и доступную цену.

С точки зрения спецификаций, Jetson Orin Nano Super оснащен шестиядерным процессором ARM Cortex-A78E, который может разгоняться до 1,7 ГГц. Кроме того, устройство имеет графический процессор Ampere от NVIDIA с 1024 ядрами CUDA и 32 ядрами Tensor. Однако, стоит отметить, что этот процессор является низкоуровневым и предоставляет базовую производительность для устройства в обычных условиях. Jetson Orin Nano Super также оснащен 8 ГБ встроенной памяти LPDDR5 и имеет TDP до 25 Вт.