После выпуска последней главы Gold Road, которой стала восьмая глава игры, разработчики переходят от выпуска ежегодных глав к сезонному распространению.

Студия ZeniMax Online Studios объявила, что игра The Elder Scrolls Online больше не будет выпускать ежегодные главы, а перейдет к сезонному распространению контента. Это означает, что вместо регулярных крупных обновлений каждый год, игроки будут получать новые истории, события, предметы внутриигрового магазина и подземелья в течение периодов, продолжительностью от трех до шести месяцев.

Последняя глава, названная Gold Road, вышла в этом году и добавила новую механику Scribing, позволяющую настраивать навыки и заклинания, а также три новые зоны. Однако это была последняя глава в формате, к которому игроки были привыкли.

Директор студии, Мэтт Фирор, в своем письме также поделился планами на будущее. Он сообщил, что студия планирует проводить "эксперименты" в различных областях контента. Это может включать в себя разработку новых видов заданий, улучшение PvP-серверов и создание новых систем для игроков. Фирор добавил, что команда также будет стараться использовать обратную связь от сообщества, чтобы лучше понять, что именно игроки хотят видеть в игре.