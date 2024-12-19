AirDrop - это инструмент, позволяющий обмениваться данными между двумя iPhone, находящимися в непосредственной близости друг от друга.

Серия видеороликов, опубликованных на TikTok, утверждает, что функция AirDrop от Apple может быть использована для кражи информации о кредитных картах. Видеоролики рассказывают о том, что AirDrop позволяет обмениваться данными между двумя iPhone, если они находятся вблизи друг от друга. Однако, нет никаких конкретных доказательств того, что использование AirDrop действительно может привести к утечке информации о кредитных картах. Некоторые пользователи TikTok даже утверждают о функции «поиска с другими iPhone», которой на самом деле не существует.

Появление этих видеороликов вызвало обеспокоенность, особенно среди пользователей, которые используют AirDrop для передачи файлов между своими устройствами Apple. Один из пользователей TikTok рекомендует отключить функцию AirDrop в настройках iPhone, чтобы обезопасить свои данные. Однако, для тех, кто внимательно следит за обновлениями и знаком с функциональностью AirDrop, сразу становится ясно, что некоторые утверждения в видеороликах противоречат реальности. Например, функции «поиска с другими iPhone» на самом деле не существует.

Пользователям следует помнить, что передача файлов через AirDrop безопасна, если соблюдаются основные меры предосторожности. Например, необходимо быть осторожным при выборе доступных устройств для передачи, чтобы избежать отправки файлов незнакомым пользователям. Также рекомендуется включить режим "только контакты", чтобы предотвратить получение файлов от нежелательных отправителей.