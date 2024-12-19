Пользователи также заявляют, что удаление приложения временно решает проблему.

Похоже, что новая программа "NVIDIA App" приводит к снижению производительности у пользователей. Это связано с использованием "игровых фильтров" данного приложения. Однако, компания NVIDIA уже работает над исправлением этой проблемы. После того, как ПО NVIDIA GeForce Experience было заменено новым инструментом "NVIDIA App", пользователи начали замечать значительное снижение производительности при использовании этого приложения в фоновом режиме. В играх производительность может снижаться до 15%.

Удаление приложения временно может устранить снижение производительности. Однако, это не является оптимальным решением. Анализы Hardware Unboxed показали, что разные системы имеют различное процентное снижение среднего FPS, а проблема связана не самим программным обеспечением, а наложением NVIDIA. В частности, игровые фильтры и фоторежим служат причиной снижения производительности.

NVIDIA уже работает над решением этой проблемы. Пока же рекомендуется пользователем временно удалять приложение или отключать его настройки, чтобы избежать проблем.