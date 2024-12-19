Ранее игра была неиграбельна на них из-за отключенной глобальной подсветки.

В новом обновлении игры Indiana Jones and The Great Circle для ПК и консолей Xbox было внесено множество исправлений и улучшений. Это второе обновление игры с момента ее выпуска и оно содержит исправления как общего характера, так и связанные с геймплеем, миссиями и квестами. Однако, наиболее значимыми изменениями являются исправления для ПК и Xbox.

Одной из главных новостей обновления является поддержка графических процессоров (GPU) с менее чем 8 ГБ VRAM, что ранее отсутствовало. В предыдущих версиях игры глобальная подсветка была полностью отключена на таких видеокартах, что существенно снижало играбельность. Теперь игроки с GPU с меньшим объемом VRAM смогут запустить игру. Другим значительным исправлением являются улучшения глобальной иллюминации на Xbox Series X и Xbox Series S. Ранее в игре наблюдались проблемы с отображением затененных областей, которые выглядели ярче, чем ожидалось. Улучшения в этом обновлении позволят исправить эту проблему и сделать изображение более естественным и реалистичным.

Разработчики также внесли изменения, касающиеся производительности игры. Были добавлены исправления NVIDIA DLSS, которые должны улучшить производительность при использовании апскейлера. Это позволит игрокам с более слабым оборудованием получить более плавную и качественную игровую картину. Кроме того, были внесены некоторые исправления Frame Generation, которые также повлияют на общую производительность игры.