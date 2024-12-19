Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет успешно продаваться в ближайшие годы.

Согласно прогнозам, компания Nintendo ожидает значительный успех своей консоли Nintendo Switch 2 в следующем году и далее. Ожидается, что в следующем году будет продано от 15 до 17 миллионов единиц Nintendo Switch 2, а к 2028 году это число вырастет до 80 миллионов единиц. Это позволит Nintendo закрепиться в качестве лидера на рынке консолей, в то время как конкуренция со стороны Sony и Microsoft будет незначительной.

Одна из ведущих исследовательских и консультационных фирм, специализирующаяся на индустрии видеоигр, DFC Intelligence, опубликовала свой прогноз развития рынка на 2025 год. Отчет предсказывает значительный рост доходов от индустрии видеоигр во второй половине этого десятилетия. Уже через несколько лет после двухлетнего спада, доходы рынка достигнут 83 миллиарда долларов США к 2028 году, почти треть от общего дохода от продаж ПК и консолей, а также мобильных игр.

Прогнозировался также значительный рост в аудитории видеоигр. Ожидается, что к 2027 году практически половина населения мира будет играть в видеоигры. Это указывает на растущую популярность видеоигр среди людей всех возрастов и наращивание интереса к этой индустрии.

Несмотря на ожидаемый успех Nintendo Switch 2, компании Sony и Microsoft также будут бороться за свою долю на рынке видеоигр со своими системами нового поколения. Однако, согласно прогнозу, этот конкурентный бой будет незначительным. Предсказания показывают, что Nintendo будет продолжать удерживать лидирующую позицию в индустрии видеоигр и более чем удовлетворять спрос потребителей.