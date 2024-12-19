Они также рассказывают о новых способностях главной героини Цири и ее магической цепи.

В новом видео, опубликованном компанией CD Projekt RED, разработчиками The Witcher IV были раскрыты подробности о главной героине игры - Цири, и их планы относительно популярной карточной игры Gwent. Вице-президент и исполнительный продюсер Госия Митренга подтвердила, что мини-игра Gwent будет присутствовать в The Witcher IV.

Также в видео были подняты вопросы о новых способностях Цири и магической цепи, которая была показана в трейлере.Магическая цепь является полезным инструментом, взятым из школы Рыси и представляет собой интересную отсылку к первому трейлеру игры Striga, вышедшему 20 лет назад.

Несколько других интересных деталей о Цири были раскрыты в ходе видео. Разработчики подтвердили, что главной героине будет озвучивать актриса Лорел Спрейтару, которая уже ранее работала вместе с CD Projekt RED над игрой Cyberpunk 2077. Они также рассказали о том, что Цири получит новые способности в игре, хотя конкретные детали о них пока не были раскрыты.