Согласно информации от Inno3D, следующее поколение графических процессоров серии RTX 50 от NVIDIA будет включать множество функций, связанных с ИИ.

Компания NVIDIA намерена представить несколько технологий, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), на выставке CES 2025. По информации, поступившей от Inno3D, ожидается, что следующая серия графических процессоров RTX 50 «Blackwell» будет содержать множество функций, ориентированных на ИИ. Среди них, по слухам, будут представлены технологии "Neural Rendering" и "Advanced DLSS", которые помогут улучшить производительность GPU.

Презентация этих технологий может означать начало внедрения ИИ в игровые GPU, поскольку NVIDIA стремится улучшить производительность с помощью использования возможностей ИИ. Несмотря на то, что NVIDIA не подтвердила эти слухи, ее партнер по производству графических карт Inno3D сообщил о планах компании Team Green, о которых говорится, что они включают презентацию технологий, связанных с ИИ, таких как "нейронный рендеринг" и ускорение genAI, которые, вероятно, будут включены в следующее поколение GPU.

NVIDIA обещает передовую технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling) от NVIDIA, которая обеспечивает более высокое качество изображения и частоту кадров и улучшенную трассировку лучей с помощью ядер RT, которые обеспечат более реалистичное освещение, тени и отражения в играх.