Это первый заказ передовой упаковки, размещенный Qualcomm в UMC.

Для компании Qualcomm сделка с UMC стала первым шагом в оспаривании доминирующей позиции TSMC в области передовой упаковки, известной как CoWoS. Вместе с TSMC, UMC является одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги по упаковке для чипмейкеров. Однако они не так широко используются, как TSMC. Поэтому сделка с Qualcomm может быть большим прорывом для UMC, а также грозит нанести удар по лидерской позиции TSMC.

UMC принимает заказы на передовую упаковку от Qualcomm, а именно на гибридное соединение WoW, которое будет использоваться для интеграции в приложения искусственного интеллекта (AI) и высокопроизводительных вычислений (HPC). На данный момент неизвестно, почему Qualcomm выбрал UMC в качестве партнера по упаковке, но ожидается, что UMC будет способна предоставить качественные услуги на уровне основных конкурентов.

Для Qualcomm это сделка с UMC не означает полный отказ от TSMC. Все еще ожидается, что Qualcomm будет полагаться на TSMC для своих основных полупроводниковых нужд, таких как архитектура Oryon. Однако, размещение заказов на передовую упаковку в UMC позволяет Qualcomm диверсифицировать свои источники поставок и сделать обходной маршрут в отношении CoWoS от TSMC. Однако неизвестно, какие преимущества и недостатки сотрудничества с UMC могут повлечь за собой для Qualcomm.