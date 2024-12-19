Продукт будет предлагаться в двух конфигурациях.

Компания Acer готовит новую линейку настольных компьютеров Predator Orion 7000, которые будут оснащены новейшими графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 5090 объемом 32 ГБ и RTX 5080 объемом 16 ГБ. Официальное подтверждение этой информации поступило от самой компании. Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 будет иметь 32 ГБ памяти GDDR7, а RTX 5080 - 16 ГБ памяти GDDR7.

Возможно, новые настольные компьютеры будут выставлены на официальном сайте компании в ближайшее время.

Пока подробности о конфигурации новых настольных ПК Predator Orion 7000 остаются неизвестными. Известно только то, что будет две конфигурации этих ПК, и они будут абсолютно идентичными. Они будут иметь одинаковый процессор, оперативную память, хранилище и корпус.

Появление новых настольных компьютеров Acer Predator Orion 7000 связывают с предстоящим выпуском новых процессоров Intel и графических процессоров серии RTX 50 от NVIDIA.