Демо-версия позволяет игрокам опробовать первые несколько часов игры и оценить многомерную механику боя.

JRPG FANTASIAN Neo Dimension от Mistwalker теперь доступна в бесплатной демоверсии на всех платформах. В демо-версии игроки могут пройти первые несколько часов игры и опробовать многомерную механику боя. После выпуска полной версии игры игроки смогут сохранить свой прогресс и продолжить игру, если приобретут ее впоследствии.

Изначально FANTASIAN Neo Dimension была эксклюзивом для Apple Arcade, но недавно она стала доступна на ПК и всех основных консолях. Игра получила высокие оценки от критиков и разработчики ее описывают в духе "Final Fantasy". Боевая система также получила положительные отзывы и становится сложнее по мере продвижения игрока.

Графика в игре привлекает внимание своей уникальностью и изящностью, благодаря тому, что весь игровой мир был создан вручную из физических моделей. Это придает игре особый визуальный стиль и уникальность.