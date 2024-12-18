На встрече Маск подчеркнул важность предоставления TSMC достаточной производственной мощности для выпуска собственного чипа Dojo, который использует 5-нм техпроцесс TSMC.

Согласно информации, которая просочилась из секретной встречи, генеральный директор Tesla, Илон Маск, заявил председателю TSMC, КК Вэю, что будущее компании будет связано с роботом-гуманоидом Optimus, а не с автомобилями. В ходе встречи, которая, предположительно, состоялась в прошлом месяце в США, Маск подчеркнул необходимость производства достаточного количества чипов Dojo с использованием техпроцесса TSMC и упаковки InFO-SoW. Эти чипы Dojo будут предназначены для поддержки потребностей Tesla в обучении нейронных сетей по мере развития новых технологий.

Целью Маска является развитие робота-гуманоида Optimus, который на данный момент все еще находится в стадии разработки. Он считает, что именно роботы будут определять будущее компании, а не автомобили. Встреча с представителями TSMC была организована для обсуждения возможности производства требуемого количества чипов, необходимых для работы робота Optimus.

Председатель TSMC, Вэй, заверил Маска, что компания предоставит столько чипов Dojo, сколько Tesla сможет оплатить. Это укрепило уверенность Маска в том, что компания сможет получить необходимое количество чипов для своих проектов.