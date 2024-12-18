Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
На сайте ZOTAC появились листинги новых видеокарт NVIDIA RTX 50-й серии
Хотя полные спецификации пока не разглашаются, удалось увидеть четыре варианта: RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070

Компания ZOTAC подготовилась к выпуску видеокарт NVIDIA Blackwell и представила их на своем сайте. На сайте было замечено четыре варианта новых карт, но полные спецификации пока не разглашены, кроме нескольких ключевых деталей. Было подтверждено, что модель RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ видеопамяти. Также были замечены модели RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Часто производители компьютерного оборудования могут по ошибке раскрыть информацию о продуктах, которая должна быть в секрете до фактического запуска. Это произошло и с ZOTAC, однако компания быстро удалила эту информацию с сайта.
Спецификации пока неизвестны, хотя уже были ранее сообщены некоторые детали. На скриншоте видно, что в серии RTX 50 будут модели RTX 5090, RTX 5090D (для китайского рынка), RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

#zotac
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
9
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
7
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
8
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
15
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Крейсер «Адмирал Нахимов» будет перехватывать цели за радиогоризонтом
1
Китайский гиперзвуковой авиалайнер в 3 раза быстрее «Конкорда»
1
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
2
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
+
Разработана новая конструкция печатной платы, которая может увеличить рассеивание тепла в 55 раз
5
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
6
Опубликован список лучших процессорных кулеров 2024 года
2
Фанаты GTA 5 считают, что Rockstar намекнула на возвращение Лестера в GTA 6
+
Представитель сирийской оппозиции рассказал об отводе российских войск из Дамаска
+
США ограничат поставки Киеву ракет Javelin из-за неудовлетворительных результатов аудита
+
Глобальные версии смартфона Xiaomi Mi 14 продолжают получать обновление HyperOS 2.0
+
Xiaomi Civi 5 Pro получит чипсет Snapdragon 8s Extreme Edition и ультразвуковой датчик отпечатков
+

Популярные статьи

Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
108
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
63
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
8
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
12
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
2
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
2
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2

Сейчас обсуждают

Александр Кияница
06:49
Долбился, не было возможности поставить 420 й кулер. Пол года жарил проц. Все с ним хорошо - сколько в тестах при покупке показывал - столько же и показывает. Сейчас заменил кулер на 420 - все прекрас...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Александр Кияница
06:46
Это вообще о чем статья? У скольких человек 14 поколение успело деградировать когда ему вот недавно только год исполнился? Заклепки сделаны. Не первый и не последний раз "баги" в товарах, и у амд было...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Сергей Овчинников
06:43
На pc build пишут что проц уязвимое место для видюхи
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
Dzhereli
06:41
Основной вылов уходит за рубеж, а на прилавке доходят остатки в виде тухляка
Цены на рыбную продукцию в России вырастут из-за снижения вылова рыбы и роста стоимости сырья
Dzhereli
06:39
Желтая пресса, монетизация, нет законов за контролем блогеров.
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
AntonHT
06:32
да пусть они их хоть как называют, толку от этого нет, чистый маркетинг, который все убивает в итоге
Компания PowerColor представила новую серию графических процессоров Reaper
Михаил Хортюк
06:20
Если у зелёных карт нет проблем, то почему так много статей про красные карты от владельцев зелёных?
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Рулон Обоев
06:19
Кляты совок знова схоронил хисторически факты, а нам теперь доказуати москалям... хоспади за шо??!! ))
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
vl
05:57
Не графических процессоров, а видеокарт !
Компания PowerColor представила новую серию графических процессоров Reaper
vl
05:36
я вообще не понимаю, зачем столько шума и скоропалительных заявлений, пусть Интел сама разбирается, почему стали возможными такие условия работы их процессоров, что они стали причиной деградации старш...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем