Хотя полные спецификации пока не разглашаются, удалось увидеть четыре варианта: RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070

Компания ZOTAC подготовилась к выпуску видеокарт NVIDIA Blackwell и представила их на своем сайте. На сайте было замечено четыре варианта новых карт, но полные спецификации пока не разглашены, кроме нескольких ключевых деталей. Было подтверждено, что модель RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ видеопамяти. Также были замечены модели RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Часто производители компьютерного оборудования могут по ошибке раскрыть информацию о продуктах, которая должна быть в секрете до фактического запуска. Это произошло и с ZOTAC, однако компания быстро удалила эту информацию с сайта.

Спецификации пока неизвестны, хотя уже были ранее сообщены некоторые детали. На скриншоте видно, что в серии RTX 50 будут модели RTX 5090, RTX 5090D (для китайского рынка), RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

