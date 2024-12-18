Он также отмечает доминирование NVIDIA в области искусственного интеллекта и клиентских процессоров, и считает, что акции компании были хорошей инвестицией за последние два года.

Аналитик компании Truist Securities, Уилл Стайн, представил оптимистичный прогноз для NVIDIA на 2025 год, который включает в себя новый сегмент продуктов - клиентский процессор (CPU). Согласно его оценкам, запуск клиентского CPU позволит NVIDIA освоить около 35 миллиардов долларов. Стайн отмечает, что NVIDIA уже доминирует в области искусственного интеллекта (ИИ) и клиентских процессоров, и акции компании являются выгодной инвестицией.



В связи с таким оптимистичным прогнозом, Truist Securities повысила целевую цену акций NVIDIA с 169 до 204 долларов, что означает прирост в 54 процента. В целом, NVIDIA заканчивает 2024 год на высоких позициях, и предстоящий год может стать еще более успешным, если компания сможет оправдать ожидания инвесторов. Запуск клиентского процессора в 2025 году позволит NVIDIA расширить свою долю на рынке и приобрести дополнительные 35 миллиардов долларов дохода.