Они добавили новый графический режим "Сбалансированный", который объединяет настройки режима качества с разрешением режима Performance, чтобы достичь частоты кадров 40 в секунду.

Компания Remedy Entertainment анонсировала выход нового патча для игры Alan Wake 2. Основным улучшением, внесенным в версию 1.27, стало улучшение поддержки PlayStation 5 Pro. Разработчики приняли решение улучшить качество версии игры для данной консоли, учитывая недостатки PlayStation Spectral Super Resolution, которая не совсем подходит для данной игры из-за низкого внутреннего разрешения рендеринга.

Добавлен новый графический режим «Сбалансированный», требующий совместимость с дисплеями частотой обновления 120 Гц. Этот режим сочетает настройки режима качества PS5 Pro с разрешением режима Performance и нацелен на 40 кадров в секунду. Также были внесены некоторые корректировки в визуальные настройки режима Performance для достижения более стабильной частоты кадров и улучшения качества изображения при трассировке лучей. Добавлена опция включения/выключения функции PlayStation Spectral Super Resolution.