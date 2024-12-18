Компания отметила, что процент возврата ноутбуков Snapdragon находится на уровне отрасли, но не предоставила конкретные цифры.

Компания Qualcomm отреагировала на заявления сопредседателя совета директоров Intel о высоком проценте возврата ноутбуков на базе Snapdragon и заявила, что их продукты имеют высокий рейтинг у покупателей. Несмотря на то, что прошло всего несколько месяцев с момента появления чипсетов Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus на рынке, они уже вызывают дискуссии в отрасли. Сопредседатель Intel, Мишель Джонстон Холтхаус, заявила, что ритейлеры обеспокоены высоким процентом возврата ноутбуков с ARM-кремнием. Однако Qualcomm привела данные о высоком рейтинге покупателей своих ноутбуков с чипсетами Snapdragon.

Представитель Qualcomm заявил, что покупатели оставляют положительные отзывы о своих покупках с рейтингом "4+ звезды", что свидетельствует о их удовлетворенности продукцией. Он также утверждает, что процент возврата ноутбуков Snapdragon соответствует отраслевой норме, но не приводит конкретных цифр. Вплоть до настоящего момента было отгружено всего 720 000 устройств с этими чипсетами, но представитель компании уверен, что клиенты остаются довольны своими покупками.



В то же время, СМИ отмечают, что выпуск более быстрых чипсетов Qualcomm стал свежим воздухом в отрасли, поскольку они обеспечивают высокую производительность для ноутбуков. Использование чипсетов Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus позволяет производителям создавать мощные и энергоэффективные устройства, что вызывает интерес у потребителей.