Ранее команда разработчиков объяснила отсутствие игры на Xbox тем, что они хотят сделать ее настолько потрясающей, насколько это возможно на существующей консоли.

По слухам, игра "LEGO Horizon Adventures" может быть выпущена на Xbox. Изначально игра была представлена на ПК, Nintendo Switch и PlayStation, но оставила Xbox без участия. Разработчики Guerrilla Games объяснили отсутствие игры на Xbox тем, что они сосредоточены на доведении игры до совершенства на текущем оборудовании и не готовы объявить о версии для Xbox.

Сайт Just Play It, который ранее не проявлял себя наилучшим образом при раскрытии подобных утечек, сообщает, что причина отсутствия игры на Xbox связана с ее скромными коммерческими показателями. Источник также указывает на возможное окно выпуска версии для Xbox - начало 2025 года.

"LEGO Horizon Adventures" - это попытка пересказать первое приключение Алой в стиле, более подходящем для младшей аудитории. Однако игра не получила такого успеха, как оригинальная "Horizon Zero Dawn". В обзоре игры на Wccftech ей было присвоено только 6,5 из 10 баллов.