По слухам, игра "LEGO Horizon Adventures" может быть выпущена на Xbox. Изначально игра была представлена на ПК, Nintendo Switch и PlayStation, но оставила Xbox без участия. Разработчики Guerrilla Games объяснили отсутствие игры на Xbox тем, что они сосредоточены на доведении игры до совершенства на текущем оборудовании и не готовы объявить о версии для Xbox.
Сайт Just Play It, который ранее не проявлял себя наилучшим образом при раскрытии подобных утечек, сообщает, что причина отсутствия игры на Xbox связана с ее скромными коммерческими показателями. Источник также указывает на возможное окно выпуска версии для Xbox - начало 2025 года.
"LEGO Horizon Adventures" - это попытка пересказать первое приключение Алой в стиле, более подходящем для младшей аудитории. Однако игра не получила такого успеха, как оригинальная "Horizon Zero Dawn". В обзоре игры на Wccftech ей было присвоено только 6,5 из 10 баллов.