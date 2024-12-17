Оба графических процессора будут использовать плату SKU «PG152», а их ядро GPU будет GB206.

Ожидается, что новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут иметь схожий объем памяти с предыдущим поколением. Конкретно, RTX 5060 Ti будет иметь 16 ГБ памяти GDDR7, в то время как RTX 5060 будет оснащен 8 ГБ памяти GDDR7. NVIDIA планирует предложить более мейнстримовые версии этих видеокарт, чтобы обеспечить доступность для широкого круга пользователей.

Внутренняя информация указывает на то, что оба графических процессора будут использовать SKU платы с кодовым названием "PG152". Они, предположительно, будут основаны на ядре GPU с кодовым названием "GB206". Оба GPU будут использовать 128-битный интерфейс памяти, что соответствует текущему поколению видеокарт серии RTX 4060.

Память на обоих карт будет основана на интерфейсе GDDR7 и будет иметь скорость до 28 Гбит/с, при этом возможно, что на RTX 5060 частота будет немного ниже для экономии энергии. Пропускная способность интерфейса памяти GDDR7 составит 448 ГБ/с, что является на 55% выше, чем у предыдущего поколения.