Ожидается, что компания представит ультратонкую версию iPhone 17 Air, которая будет стоить дешевле, но иметь более тонкий дизайн.

Компания Apple планирует радикально изменить модельный ряд iPhone 17 в следующем году. В новом докладе сообщается о том, чего ожидать от новых устройств. Одной из новых моделей будет iPhone 17 Air, который будет иметь ультратонкий дизайн и будет стоить дешевле, чем Pro-модели.

В отчете Аарон Тилли и Ян Цзе из The Wall Street Journal утверждают, что толщина iPhone 17 Air будет составлять от 5 до 6,25 мм, в то время как базовая модель iPhone 16 имеет толщину 7,8 мм, а Pro-модели – 8,25 мм. Это делает грядущую модель Air самой тонкой в истории компании Apple.

Однако, такой ультратонкий дизайн может привести к некоторым компромиссам. Например, в iPhone 17 Air может отсутствовать физический лоток для SIM-карт, а также будет только один сенсор камеры. Это значит, что пользователи будут ограничены по функциональности и возможностям гаджета.