Новый чип эквивалентен тому, который используется в iPhone 15 и iPhone 16, и его наличие позволит пользователям находить потерянные предметы на большом расстоянии.

В следующем году Apple планирует выпустить обновленную версию своего трекера AirTag 2 со значительными улучшениями. Главным усовершенствованием будет новый чип ультраширокополосного диапазона, который увеличит дальность отслеживания потерянных или неправильно размещенных предметов в три раза по сравнению с текущим поколением AirTag. Этот чип эквивалентен тому, который используется в iPhone 15 и iPhone 16.

В основном, AirTag 2 сохранит уже существующий функционал, но с улучшенным радиусом действия, что значительно увеличит возможности пользователей в поиске и восстановлении утерянных вещей.

В дополнение к обновлению чипа, Apple также планирует улучшить встроенный беспроводной чип и функции безопасности AirTag 2. Что именно они улучшат, пока неизвестно.