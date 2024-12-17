Кроме того, ожидается, что Google перейдет на использование модемов MediaTek, чтобы повысить энергоэффективность своей флагманской серии следующего года.

По последним сообщениям, компания Google планирует внести изменения в серию смартфонов Pixel 10, отказавшись от использования модемов Samsung 5G и заключив партнерство с TSMC для производства процессора Tensor G5 по 3-нм техпроцессу "N3E". Кроме того, Google планирует использовать модемы MediaTek вместо модемов Samsung, что, по предположению, поможет увеличить энергоэффективность флагманской серии следующего года. О модеме MediaTek, который будет использоваться в смартфонах Pixel 10, известно немного, но считается, что он будет поддерживать стандарт 3GPP Release 17 5G.

До выхода смартфонов Pixel 9 Google использовала модемы Samsung 5G, но с появлением Pixel 10 компания планирует изменить этот аспект и перейти на модемы MediaTek. Ожидается, что в Pixel 10 будет использован модем T900, который еще не был представлен, и это вызывает интерес, так как ранее сообщалось, что Xiaomi также планирует использовать 3-нм базовый чипсет в своем следующем смартфоне. Известно, что модем T900 может быть основан на IP-технологии MediaTek 'M85'.



Одним из основных преимуществ использования модема T900 является его поддержка последнего стандарта 5G Release 17, что означает его совместимость с будущими сетями 5G и возможностью использовать новые функции и возможности, предоставляемые этим стандартом. Это может улучшить производительность и функциональность смартфонов Pixel 10.