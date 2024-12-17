Четыре модуля оперативной памяти DDR5 объемом по 48 ГБ от Kingston были разогнаны до скорости 6400 МТ/с на материнской плате MSI MEG X870E GODLIKE с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D.

MSI MEG X870E GODLIKE является материнской платой, которая позволяет достичь невероятно высокой скорости оперативной памяти DDR5. Один пользователь установил комплект оперативной памяти DDR5 объемом 192 ГБ на эту плату и достиг скорости 6400 МТ/с. Это значительное достижение, особенно для AM5 платформы, которая обычно имеет проблемы с высокими частотами памяти.

На рынке существуют и другие материнские платы, такие как Intel LGA 1851, которые могут достигать скорости памяти вплоть до 12000 МТ/с. Несмотря на то, что достижение такой высокой скорости памяти является сложной задачей, данный комплект оперативной памяти DDR5 объемом 192 ГБ это позволяет.

Для достижения такой высокой скорости памяти использовались 4 планки оперативной памяти UDIMM DDR5 объемом 48 ГБ от Kingston. Была использована конфигурация 2DPC 2R (2 DIMMs Per Channel, Dual Rank).

