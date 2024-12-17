MSI MEG X870E GODLIKE является материнской платой, которая позволяет достичь невероятно высокой скорости оперативной памяти DDR5. Один пользователь установил комплект оперативной памяти DDR5 объемом 192 ГБ на эту плату и достиг скорости 6400 МТ/с. Это значительное достижение, особенно для AM5 платформы, которая обычно имеет проблемы с высокими частотами памяти.
На рынке существуют и другие материнские платы, такие как Intel LGA 1851, которые могут достигать скорости памяти вплоть до 12000 МТ/с. Несмотря на то, что достижение такой высокой скорости памяти является сложной задачей, данный комплект оперативной памяти DDR5 объемом 192 ГБ это позволяет.
Для достижения такой высокой скорости памяти использовались 4 планки оперативной памяти UDIMM DDR5 объемом 48 ГБ от Kingston. Была использована конфигурация 2DPC 2R (2 DIMMs Per Channel, Dual Rank).
MSI MEG X870E GODLIKE является материнской платой, которая позволяет достичь невероятно высокой скорости оперативной памяти DDR5. Один пользователь установил комплект оперативной памяти DDR5 объемом 192 ГБ на эту плату и достиг скорости 6400 МТ/с. Это значительное достижение, особенно для AM5 платформы, которая обычно имеет проблемы с высокими частотами памяти.