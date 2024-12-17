Ожидается, что этот новый Bixby станет главным преимуществом линейки Galaxy S25.

По слухам, Samsung планирует представить обновленную версию своего голосового помощника Bixby на презентации Galaxy S25, которая запланирована на начало 2025 года. Ожидается, что улучшенная версия Bixby станет главным преимуществом линейки Galaxy S25.

Однако, в тексте отсутствуют подробности о том, как именно Bixby станет основным преимуществом Galaxy S25. Учитывая наличие Google Gemini, который является конкурентом Bixby, кажется неочевидным, почему Samsung решила продолжать развивать и представлять Bixby как отдельный сервис. В предыдущих слухах также говорилось о том, что линейка Galaxy S25 будет интегрирована с обновлением Google Gemini Nano второго поколения. Возможно, Galaxy AI будет использовать функциональность Gemini Nano и расширять ее возможности.



Bixby был анонсирован Samsung в 2017 году в качестве замены для ассистента S Voice. Он является голосовым помощником, который использует искусственный интеллект. Тем не менее, с развитием генеративного ИИ возникает вопрос о том, сможет ли обновленная версия Bixby принести существенные изменения и преимущества для пользователя.