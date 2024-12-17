Согласно статье, появившейся на Windows Central, эксклюзивные игры для консолей Xbox больше не будут частью планов компании Microsoft. Джез Корден, известный блогер и основатель ресурса Windows Central, уверенно заявил в своем твиттере, что исчезновение настоящих эксклюзивов для Xbox является неизбежным. Он отмечает, что все игры будут максимум временными эксклюзивами и что любые случаи эксклюзивности будут скорее исключениями, чем правилом. Он также отмечает, что если какая-то игра и будет эксклюзивной, то это будет скорее случайностью, а не частью стратегии компании.
Корден упоминает противоречивые высказывания различных руководителей Microsoft Gaming относительно переноса игр на другие платформы. Генеральный директор Фил Спенсер заявил, что нет никаких красных линий в этом вопросе, а президент по контенту и студиям Мэтт Бути сообщил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Однако, согласно Кордену, даже игры от студии Obsidian, которая принадлежит компании Microsoft, несмотря на их анонс на PC и Xbox Series S|X, демонстрируют внутренний конфликт в планах компании. Кроме того, Джез Корден подчеркивает, что на данный момент все игры от Microsoft являются мультиплатформенными.
Статья также упоминает Fable, игру от студии Playground, которую ожидается в следующем году. Корден заявляет, что, несмотря на ее статус эксклюзивности, игра может не быть выпущена в первый день, но будет выпущена в будущем, согласно текущему плану компании.