Согласно информации от Джеза Кордена из Windows Central, эксклюзивные игры для консолей Xbox больше не будут появляться.

Согласно статье, появившейся на Windows Central, эксклюзивные игры для консолей Xbox больше не будут частью планов компании Microsoft. Джез Корден, известный блогер и основатель ресурса Windows Central, уверенно заявил в своем твиттере, что исчезновение настоящих эксклюзивов для Xbox является неизбежным. Он отмечает, что все игры будут максимум временными эксклюзивами и что любые случаи эксклюзивности будут скорее исключениями, чем правилом. Он также отмечает, что если какая-то игра и будет эксклюзивной, то это будет скорее случайностью, а не частью стратегии компании.

Корден упоминает противоречивые высказывания различных руководителей Microsoft Gaming относительно переноса игр на другие платформы. Генеральный директор Фил Спенсер заявил, что нет никаких красных линий в этом вопросе, а президент по контенту и студиям Мэтт Бути сообщил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Однако, согласно Кордену, даже игры от студии Obsidian, которая принадлежит компании Microsoft, несмотря на их анонс на PC и Xbox Series S|X, демонстрируют внутренний конфликт в планах компании. Кроме того, Джез Корден подчеркивает, что на данный момент все игры от Microsoft являются мультиплатформенными.

Статья также упоминает Fable, игру от студии Playground, которую ожидается в следующем году. Корден заявляет, что, несмотря на ее статус эксклюзивности, игра может не быть выпущена в первый день, но будет выпущена в будущем, согласно текущему плану компании.



