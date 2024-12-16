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ddr22
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и графическим процессором GB203-300
Этот графический процессор является урезанной версией чипа, который будет использоваться в более высокой версии RTX 5080.

Согласно новым спецификациям, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti обладает 16 ГБ памяти GDDR7 и графическим процессором GB203-300. Этот GPU будет урезанной версией того же чипа, который будет использоваться в более высокой версии RTX 5080. Ранее сообщалось, что RTX 5070 Ti будет иметь 8960 ядер, а TGP составит 300 ватт, однако по последним данным спецификации немного изменились.

Новые утечки предоставили больше информации о NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Графический процессор GB203-300 будет использоваться в этой видеокарте, и она будет иметь маркировку "PG147 SKU 60". Этот чип является сокращенной версией чипа, который будет использоваться в RTX 5080.

Слухи говорят, что RTX 5070 Ti будет обладать 16 ГБ VRAM. Такие спецификации делают эту видеокарту привлекательным выбором для геймеров.


#nvidia geforce rtx 5070 ti
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NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит наиболее заметный прирост производительности в новой серии
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti получит 8960 потоковых процессоров и TDP 300 Вт
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