В этой версии исправлены ошибки, связанные с предыдущей версией FSR 3.1.1/2, а также представлены различные улучшения и обновления.

AMD представила последнюю версию своего FidelityFX SDK 1.1.3 на GPUOpen. В этой версии было исправлено несколько ошибок, включая проблемы с предыдущей версией FSR 3.1.1/2. Обновление также включает несколько новых функций и улучшений, чтобы упростить процесс разработки игр для разработчиков.

AMD FSR 3.1.3 предлагает новые опции настройки темпа кадров и улучшенную совместимость с Microsoft GDK. Это позволяет разработчикам лучше интегрировать FidelityFX SDK в свои игры и оптимизировать их производительность. Кроме того, новое SDK также улучшает совместимость с Microsoft Game Development Kit для консолей Xbox и настольных платформ.

В FidelityFX SDK 1.1.3 также внесены изменения в бэкенд интерполяции кадров. Обновление привносит оптимизации в алгоритмы интерполяции, улучшая производительность и надежность. Это особенно полезно для игр, использующих FidelityFX Super Resolution 3, где плавность переходов между кадрами является важным аспектом визуального опыта.

Кроме того, SDK приносит улучшения для Vulkan и DirectX 12. Это дает больший контроль над разработкой.