Предыдущие SoC Snapdragon X Elite уже получили успех на рынке ноутбуков.

Компания Qualcomm, производитель микрочипов, якобы тестирует процессоры Snapdragon X Elite 2 для настольных ПК и, по слухам, планирует конкурировать на рынке ПК. Модели настольных SoC от Qualcomm, которые могут получить название "Snapdragon X Elite 2", будут конкурировать с альтернативными x86 процессорами. Qualcomm успешно проникла в сегмент ноутбуков с помощью SoC "Snapdragon X Elite" и было замечено принятие этих чипов со стороны производителей. Это особенно значимо, учитывая, что архитектура ARM ранее принадлежала исключительно только ноутбукам Apple MacBook. Однако теперь Qualcomm, видимо, намерен привлечь внимание и на рынке настольных ПК. Согласно слухам, проект "Glymur" компании Qualcomm, вероятно, будет ориентирован на настольные ПК и будет прямо конкурировать с Intel и AMD.

Известный аналитик Роланд Квандт утверждает, что проект "Glymur" от Qualcomm на самом деле может представлять собой настольные SoC, поскольку ранее сообщалось, что этот проект скорее всего будет представлять следующее поколение чипов для ноутбуков. Квандт также отмечает, что Qualcomm тестирует модель "SC8480XP" с жидкостным охлаждением, что свидетельствует о том, что компания предположительно тестирует процессоры, предназначенные для настольных систем. Пока нет официальной информации или подтверждения со стороны Qualcomm относительно наличия или разработки таких процессоров для настольных ПК.