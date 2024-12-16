Игрокам предлагается не только пройти новые квесты и исследовать новые зоны, но и установить близкие отношения с шестью новыми персонажами, известными как Протофы.

Игра Warframe: 1999, которая была анонсирована на церемонии The Game Awards, официально стала доступна для игроков. Это самое амбициозное дополнение к игре, которая уже более десяти лет на рынке, и оно предлагает новую повествовательную главу, однопользовательский квест и возможность установления отношений с новыми персонажами. В игре также появится 59-й Warframe, новые типы миссий и первая в истории полностью озвученная линейка косметических скинов. Это только небольшая часть контента, который добавят в Warframe: 1999, и разработчики обещают еще больше интересного впереди.

Команда разработчиков постаралась заполнить обновление романтикой, музыкой и экшеном, сохраняя при этом основной геймплей игры Warframe. Творческий директор Ребекка Форд выразила гордость за достижения команды и выразила благодарность сообществу Warframe за долгое сотрудничество. В обновлении предлагается несколько увлекательных квестов и зон для исследования, а также возможность вступить в близкие отношения с шестью новыми персонажами, называемыми Протофами.

Warframe: 1999 позволяет игрокам отправиться в путешествие в 1999 год в сеттинге альтернативной реальности, основанной на идеи недопустимых для игры Y2K.