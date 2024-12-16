Intel представила свой первый графический процессор Battlemage на базе архитектуры Xe2 для розничной продажи.

Ограниченная серия графического процессора Intel Arc B580 появилась в розничных магазинах. Многие магазины быстро распродали запасы и только в начале января 2025 года ожидается пополнение. Intel представила этот графический процессор под названием Battlemage, используя архитектуру Xe2. Он имеет 12 ГБ VRAM GDDR6 на 192-битной шине и 20 ядер Xe2. Цена ограниченной серии составляет $249,99, однако цены на AIB-версии могут быть выше.

Один из розничных продавцов, Newegg, был одним из первых, кто предложил графические процессоры Intel Arc B580 по цене $249,99. В настоящее время товар отсутствует в наличии из-за большого спроса. Графический процессор имеет тактовую частоту ядра GPU до 2670 МГц, но может быть еще выше при разгоне. Он также потребляет до 190 Вт энергии с помощью одного 8-контактного разъема питания.



