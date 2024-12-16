Целью является интеграция генеративного искусственного интеллекта в различных областях, внедрение его на тактическом уровне и тестирование новых моделей для получения обратной связи.

Министерство обороны США выделило 100 миллионов долларов на интеграцию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях деятельности. Целью этой инициативы является выявление вариантов использования ИИ, а также внедрение его на тактическом уровне и тестирование новых моделей в реальном времени для получения обратной связи. Для этого будет создана новая ячейка по развитию ИИ в рамках Пентагона. Она будет заниматься внедрением инструментов ИИ в различные сферы, такие как разведка, логистика и разработка оружия.

Более половины выделенных средств, а именно 75 миллионов долларов, будет направлено на пилотные проекты в области ИИ. Для этого будут выбраны малые предприятия, которые разработают сценарии использования ИИ, соответствующие потребностям Пентагона. Эти приложения будут охватывать как корпоративные, так и боевые задачи, включая логистику и оперативное планирование. Кроме того, 40 миллионов долларов будет выделено на создание приоритетных приложений в малых предприятиях.

Создание ячейки AI Rapid Capabilities Cell в Пентагоне позволит эффективно интегрировать ИИ в оперативные процессы и принимать более обоснованные решения на тактическом уровне.