Зрители знакомятся с Бароном - важным персонажем, ответственным за заключение главного героя, Кайла Крейна, в тюрьму.

На церемонии The Game Awards был показан новый трейлер игры Dying Light: The Beast, в котором зрители могли увидеть геймплей и познакомиться с одним из важнейших персонажей - Бароном. Барон - жестокий ученый, который ответственен за заключение главного героя, Кайла Крейна, в тюрьму. Он проводил эксперименты над Крейном на протяжении многих лет, что вызвало у него ярость и желание мести. Благодаря этим экспериментам, Крейн приобрел звероподобные способности, которые помогают ему выжить в опасном мире игры.

В Dying Light Крейну предстоит справиться с сильной ненавистью и яростью к Барону, а также беречь жизни выживших и группировок в Касторском лесу. Игрокам предстоит жонглировать между местью и переживаниями окружающих, чтобы не нарушить баланс и не поставить под угрозу жизни других персонажей. Трейлер позволяет понять, насколько важна роль Барона в сюжете игры и какую опасность он представляет для Крейна.