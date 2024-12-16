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ddr22
На церемонии The Game Awards был показан новый трейлер игры Dying Light: The Beast
Зрители знакомятся с Бароном - важным персонажем, ответственным за заключение главного героя, Кайла Крейна, в тюрьму.

На церемонии The Game Awards был показан новый трейлер игры Dying Light: The Beast, в котором зрители могли увидеть геймплей и познакомиться с одним из важнейших персонажей - Бароном. Барон - жестокий ученый, который ответственен за заключение главного героя, Кайла Крейна, в тюрьму. Он проводил эксперименты над Крейном на протяжении многих лет, что вызвало у него ярость и желание мести. Благодаря этим экспериментам, Крейн приобрел звероподобные способности, которые помогают ему выжить в опасном мире игры.

В Dying Light Крейну предстоит справиться с сильной ненавистью и яростью к Барону, а также беречь жизни выживших и группировок в Касторском лесу. Игрокам предстоит жонглировать между местью и переживаниями окружающих, чтобы не нарушить баланс и не поставить под угрозу жизни других персонажей. Трейлер позволяет понять, насколько важна роль Барона в сюжете игры и какую опасность он представляет для Крейна.

#dying light: the beast
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Анонс Dying Light: The Beast с геймплейным трейлером на Gamescom ONL
Techland признались, что переделали Dying Light: The Beast в отдельную игру после утечки
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