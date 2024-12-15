Они обсудили разделение бизнеса, включая создание отдельного операционного совета для Intel Foundry.

В ходе выступления на конференции Barclays, временные исполнительные директора компании Intel, Мишель Джонстон Холтхаус и Дэвид Зинснер, рассказали о будущих планах компании. Одним из важных заявлений было сообщение о структурных изменениях в Intel Foundry, включая создание отдельного операционного совета и выделение IFS в отдельную структуру.

Другой интересной информацией было представление о процессе 18A Intel, который Холтхаус описал как важный момент для развития компании.

Одной из ключевых тем, затронутых на конференции, был рынок центров обработки данных. Временные исполнительные директора Intel обсудили стратегию компании по отношению к этому рынку и подчеркнули важность сотрудничества со сторонними компаниями, чтобы обеспечить совместимость и взаимодействие между различными платформами и системами обработки данных.

В конце своего выступления Холтхаус и Зинснер также обсудили важность искусственного интеллекта и рассказали о планах компании в этой области. Они признали, что развитие искусственного интеллекта является приоритетным направлением для Intel и готовность компании инвестировать в эту технологию. Они также отметили значимость квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и заявили, что компания будет активно развивать партнерства и привлекать талантливых людей для достижения поставленных целей.