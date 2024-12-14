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ddr22
Компания Apple планирует в следующем году обновить Apple TV и HomePod Mini
Эти устройства будут оснащены специальными чипами, которые улучшат их связь.

Компания Apple планирует обновить свои домашние продукты в следующем году, включая Apple TV и HomePod Mini, чтобы улучшить их связь. По слухам, Apple также планирует представить новое устройство для умного дома во второй половине следующего года, которое будет являться гибридом HomePod и iPad с дисплеем. Это устройство будет оснащено 6-7-дюймовым дисплеем и, возможно, будет работать на новой операционной системе homeOS.

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple планирует представить новую версию Apple TV и HomePod Mini. Некоторые продукты могут получить только внутренние изменения, а другие могут получить обновленный дизайн корпуса. Новые продукты запланированы на 2025 год, что означает, что точные сроки их выпуска пока неизвестны, но источники намекают на то, что они могут появиться позже в следующем году.

Также сообщается, что новые Apple TV и HomePod могут быть оснащены технологией WiFi 6E, но пока неясно, соответствует ли редизайн чипа Apple требованиям Broadband.

#apple
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