Он будет производиться по 2-нм техпроцессу.

По слухам, новый чип A20 Pro от Apple будет использован в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и будет массово производиться по 2-нм техпроцессу. Однако, использование передовой технологии может привести к значительному росту стоимости за чип. Новые оценки указывают на увеличение стоимости с $50 до $85 за единицу. Эта цена кажется очень низкой для чипсета нового поколения, который будет производиться массово по 2-нм техпроцессу.

В сравнении с предыдущими поколениями чипов от Apple, A17 Pro оценивался в $130 за единицу, а A16 Bionic - около $110. Поэтому возникает вопрос, почему новый чип будет стоить так дешево. Это вызывает сомнения относительно достоверности новых оценок. Возможно, причина в снижении затрат на новый техпроцесс или в стремлении Apple увеличить привлекательность своих устройств, уменьшив их цену.

Однако, следует помнить, что это только слухи, и нельзя полагаться на них полностью. Цена и другие спецификации нового чипа от Apple могут быть объявлены только после его официального запуска. Кроме того, стоит учесть, что чипы не являются единственным фактором, формирующим итоговую стоимость устройства.