APU AMD Ryzen AI 7 350 - это 8-ядерный/16-поточный процессор из семейства Krackan Point, который предлагает значительный прирост производительности.

APU AMD Ryzen AI 7 350 "Krackan" был замечен в бенчмарке Geekbench, где показал хорошую производительность. Этот APU имеет 8 ядер и представляет семейство Krackan Point. Ожидается, что AMD представит новое оборудование на выставке CES 2025, включая модели Strix Halo, серию AMD Radeon RX 8000 и мобильные APU Krackan Point. Ранее уже были утечки информации об этой модели, но последняя утечка раскрывает больше спецификаций и характеристик.

Ноутбук Acer Swift SFG16-61 был использован для тестирования APU AMD Ryzen AI 7 350 в Geekbench 6.3. Он показал результаты 2677 баллов в однопоточном тесте и 11742 баллов в многопоточном тесте. Это ожидаемо, так как Krackan Point имеет 8 ядер и 16 потоков. В сравнении с моделью Strix Point, которая имеет до 12 ядер и 24 потока, Krackan Point представляет собой бюджетную линейку с более низкими тактовыми частотами и без таких мощных характеристик, как кэш-память и iGPU.