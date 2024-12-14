Он построен на компактной платформе с поддержкой TDP до 54 Вт.

Компания AOOSTAR готовит к выпуску новый мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370. Этот компактный ПК поддерживает TDP до 54 Вт и будет доступен по цене $729. Это обновленная версия мини-ПК GEM10, который также оснащался тем же процессором и являлся первым ПК компании на архитектуре Zen 5 от AMD.

В новой модели мини-ПК AOOSTAR использована более быстрая память LPDDR5 8000 MT/s, по сравнению с LPDDR5 7500 MT/s, которая использовалась в GEM10. Корпус нового ПК также был изменен и теперь имеет брендинг AOOSTAR сверху, а также вентиляционные отверстия сбоку. На передней панели также добавлены дополнительные порты.

Однако, в новом мини-ПК отсутствует один порт SSD, который был присутствовал в GEM10. Вместо этого, новая модель имеет два слота M.2 для PCI-E SSD. Пока не ясно, обновлены ли порты SSD на PCI-E 5.0, поскольку информация о этом пока не доступна.

Общая конфигурация AOOSTAR мини-ПК включает процессор Strix Point AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель.