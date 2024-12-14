Действие игры происходит во вселенной Elden Ring и предлагает игрокам выбрать одного из восьми уникальных персонажей, каждый с собственными способностями.

FromSoftware анонсировала новую игру Elden Ring Nightreign, которая будет доступна на PC и консолях в следующем году. Она является дополнением к популярной игре Elden Ring и представляет собой новый экшен, происходящий в параллельной вселенной. В игре игрокам предстоит выбрать одного из восьми уникальных персонажей с собственными способностями и сражаться и исследовать в условиях ночного цикла. Каждую ночь игроков будет ждать сражение с боссом, а на третью ночь им предстоит противостоять Повелителю Ночи. После победы ожидают новые испытания, а при поражении игроки получат реликвии для кастомизации и улучшения персонажей.