Игра будет представлять собой многопользовательский PvPvE стелс-экшен.

Студия OtherSide Entertainment, основанная Уорреном Спектором и Полом Нейратом, представила на The Game Awards 2024 свой новый проект под названием Thick As Thieves. Эта игра, вдохновленная иммерсивными симуляторами, будет многопользовательским PvPvE стелс-экшеном. Хотя это может не понравиться некоторым фанатам классических иммерсивных симуляторов, новая игра сохраняет исторические корни студии и предлагает увлекательный геймплей, основанный на наблюдательности, хитрости и творческом решении проблем.

Уоррен Спектор, в своем заявлении, отмечает, что Megabit, новое издательское подразделение Aonic, будет издавать Thick As Thieves.

Представленные на The Game Awards 2024 картинки и скриншоты показывают различные игровые моменты, где игроки будут взаимодействовать с окружающим миром и выполнять задания с использованием стелс-техник.



