Она сочетает в себе классический геймплей первых 2D-версий серии Ninja Gaiden с глубиной и интенсивностью современных 3D-версий.

Последняя игра Ninja Gaiden была выпущена много лет назад, но серия вскоре вернется со своей новейшей версией под названием Ninja Gaiden Ragebound. Компания Blasphemous, The Game Kitchen разрабатывает эту игру, которая почтит истоки серии. В трейлере показано, что новая игра объединит классическую роль и геймплей первых 2D-версий серии с интенсивностью современных 3D-версий, предлагая игрокам лучшее из обеих миров.

Сюжет игры начинается с того, что главный герой, Рю Хаябуса, едет в Америку, чтобы выполнить просьбу своего отца. Однако, в его отсутствие барьер между миром людей и миром демонов быстро разрушается, позволяя ужасной армии захватить деревню Хаябуса.