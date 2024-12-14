Apple планировала представить «экстремальный» чип серии M, который должен был быть анонсирован в следующем году, но, судя по последним сообщениям, компания отменила его выпуск.

Apple отменила планы по выпуску чипа M4 Extreme, который должен был стать самым мощным чипом компании. Вместо этого, Apple сейчас перераспределяет свои инженерные ресурсы для разработки серверного чипа, который будет использоваться для искусственного интеллекта (ИИ).

Информация об отмене чипа M4 Extreme появилась в рамках сообщений о том, что Apple работает над разработкой высокопроизводительного чипа для Mac, состоящего из четырех микросхем. Однако компания решила изменить свои планы и сконцентрироваться на создании серверного чипа для ИИ. Несмотря на отмену, существует вероятность, что Apple вновь вернется к идее выпуска M4 Extreme в будущем.

Точные характеристики и возможности M4 Extreme неизвестны, но предполагается, что он содержал бы 64-ядерный процессор и 160-ядерное графическое ядро.